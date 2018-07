Hochzeit abgesagt! Alles aus bei Miley und Liam?

2009 lernten sie sich am Filmset von "The Last Song" kennen und lieben, drei Jahre später verlobten sie sich, dann folgte die Trennung. Seit 2016 sind Miley Cyrus und Liam Hemsworth wieder ein Paar.

Jetzt soll es wieder zwischen den beiden kriseln. Erste Trennungsgerüchte kamen vergangene Woche auf, als die 25-Jährige all ihre Instagram-Fotos löschte. Nun hat Miley laut dem australischen "OK-Magazin" sogar ihre Hochzeit mit Liam abgesagt.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Der Grund: Er will Kinder, sie aber (noch) nicht. "Liam ist am Boden zerstört. Seine Familie hat ihn schon vor langer Zeit davor gewarnt. Aber Liam hat an Miley geglaubt. Jetzt fühlt er sich wie ein Idiot", verriet ein Insider gegenüber dem Blatt.

VIP-Bild des Tages 2018

VIP-Bild des Tages 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)