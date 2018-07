So reagiert Liam auf die Trennungsgerüchte

Erste Trennungsgerüchte kamen vergangene Woche auf, als Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus all ihre Instagram-Fotos löschte. Am Donnerstag hieß es dann, die 25-Jährige habe ihre geplante Hochzeit mit ihrem Verlobten Liam Hemsworth abgesagt. Der Grund: Liam will unbedingt Kinder, Miley aber (noch) nicht.

Pärchen-Video auf Instagram

Nun reagierte der Schauspieler mit einer Instagram-Story darauf. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie sich Miley und Liam bei einer Autofahrt gegenseitig necken. Süß! Die Message dahinter ist klar: Liam und Miley sind noch immer ein glückliches Paar und haben nicht vor, sich zu trennen.

Miley Cyrus

"Sie wollen nichts überstürzen"

Ein anonyme Quelle bestätigte dies gegenüber "E! News"."Sie sind immer noch zusammen. Miley und Liam versuchen lediglich, ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit zu halten." Auch die Hochzeitsängste der 25-Jährigen seien unwahr. "Sie wollen beide heiraten und eine Familie gründen, aber gleichzeitig auch nichts überstürzen", meint die Quelle weiter.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)