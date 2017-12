Miley Cyrus wünscht sich 2018 ein Baby

Ein Insider hat dem australischen Magazin "NW" verraten, dass das Traumpaar für 2018 die Gründung einer Familie planen soll. "Sie wollen es schon seit Jahren, aber das Timing war nie perfekt. Jetzt fühlen sie sich stärker als je zuvor und sind zu diesem Schritt bereit", so der anonyme Bekannte.

Der Wandel von Miley Cyrus, die seit einiger Zeit komplett auf Alkohol und Drogen verzichtet, soll eine Art körperliche Vorbereitung auf eine Schwangerschaft gewesen sein, berichtet der Insider weiter.

Vor einigen Wochen heizten Paparazzi-Bilder Gerüchte über eine heimliche Heirat zwischen Miley und dem 27-Jährigen Hemsworth an. Bestätigt wurde das allerdings nicht. Man darf also gespannt sein, ob an den Schwangerschaftsgerüchten etwas dran ist.

(baf)