Millie Bobby Brown brach sich die Kniescheibe

"Hi Leute. Ein neuer Meilenstein in meinem Leben. Ich hab mit noch nie einen Knochen gebrochen. Bis jetzt", lächelte die 14-Jährige etwas gequält in die Handy-Kamera. "Ich hab mir die Kniescheibe gebrochen. Die Ärzte haben mir geraten, mich auszuruhen, und das bedeutet, dass ich dieses Wochenende nicht bei den MTV Awards dabei sein kann".

Ein Beitrag geteilt von MBB (@milliebobbybrown) am Jun 15, 2018 um 10:19 PDT

Bei der Preisverleihung, die am Montag in Los Angeles stattfindet, hätte sie gemeinsam mit ihren Kollegen von "Stranger Things" auftreten sollen. Doch die Verletzung, deren Ursache von Brown nicht genannt wurde, machte dem nun einen Strich durch die Rechnung.

Twitter-Acount gelöscht

Erst vor wenigen Tagen löschte die Jungschauspielerin ihren Twitter-Account, nachdem dort unter dem Hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown unzählige Lügengeschichten über sie verbreitet worden waren.

(baf)