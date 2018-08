Miriam Höller hat einen neuen Mann an ihrer Seite

Das Schicksal traf die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2016 sehr hart. Zuerst brach sie sich bei einem Stunt beide Beine, musste sich in monatelanger Therapie wieder ans Gehen herantasten.

Sechs Wochen nach ihrem Unfall starb Kunstpilot Hannes Arch, ihr Verlobter, bei einem Helikopterabsturz auf dem Großglockner. Das stürzte die jetzt 31-Jährige vor zwei Jahren in ein noch tieferes Loch.

Aus dem hat ihr der neue Mann an ihrer Seite herausgeholfen. Nate Herbert (33) ist kanadischer Forstunternehmer und ist seit einiger Zeit mit Miriam zusammen. Auf Instagram hat die Blondine nun die Beziehung zu dem hübschen Mann mit den tiefblauen Augen öffentlich gemacht.

Rührendes Instagram-Posting

In einem langen Posting stellt sie ihren 25.000 Fans auf der Social-Media-Plattform Nate vor. Kennengelernt hat sich das Paar auf der Hochzeit von gemeinsamen Freunden, noch vor dem Tod von Hannes Arch. Jahre später luden sie just diese Freunde in der Zeit der Trauer nach Kanada ein, um etwas Abstand von den tragischen Ereignissen zu gewinnen.

Dort traf sie Nate wieder und die beiden verliebten sich ineinander. "Nate ist liebevoll, aufmerksam, lustig, verantwortungsvoll und mitreißend, er bringt mich jeden Tag zum Lachen, wir teilen die gleichen Werte und haben die selben Zukunftsvisionen. Auch wenn alles was kommt ungewiss ist, eins weiß ich, Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte", schwärmt Miriam über ihren neuen Freund.

