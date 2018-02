Model Taylor Hill posiert auf dem Super Bowl Rasen

Die 21-Jährige hat zwar nicht gerade die Statur eines Football-Spielers, den Rasen des U.S. Bank Stadiums in Minneapolis hatte sie trotzdem kurz für sich allein. Ebendort wird am 4. Februar 2018 der 52. Super Bowl ausgetragen.

Zur Einstimmung auf den sportlichen Megaevent präsentiert Taylor Hill in einer Spezialfolge von "The Checkdown" das "Essen, die Leute, die Parties, die Musik und alles, was Minneapolis zu bieten hat". Einen Teaser Trailer der Episode veröffentlichten sowohl Taylor Hill, als auch die NFL auf ihren Instagram-Accounts.

Zu sehen ist Hills Checkdown am 1. Februar um 20 Uhr (MEZ) auf der Facebook-Seite der NFL.

Victoria's Secret Show 2017

(lfd)