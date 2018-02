Model zeigt Hadid-Vater wegen Vergewaltigung an

Am Dienstag ließ Model Miranda Vee (23) in einer Polizeistation in Los Angeles auf Worte Taten folgen. Sie zeigte Mohamed Hadid (69), den Vater von Bella und Gigi und Paul Marciano (65), Mit-Chef des Modellabels Guess an.

v.l.n.r. Mohamed Hadid, Miranda Vee, Paul Marciano (Bild: Instagram, Photo Press Service) v.l.n.r. Mohamed Hadid, Miranda Vee, Paul Marciano (Bild: Instagram, Photo Press Service)

Nachdem Kate Upton Marciano sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte, zog Vee nach. Sie äußerste die Vergewaltungs- und Belästiungsvorwürfe stermals auf Instagram. Das Posting vom 1.2 hat sie inzwischen gelöscht.

Am Dienstag ging Miranda mit ihrer Anwältin Lisa Bloom zur Polizei und gab dort zwei Stunden lang ihre Vorwürfe zu Protokoll. Die Beamten hätten Vee und ihrer Anwältin nahegelegt nicht über die Details der Vorwürfe zu sprechen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Vee das Instagram-Posting mit den Vorwürfen offline nahm.

Mohamed Hadid bestreitet die Vorwürfe und wirft seinerseits dem Model vor, ihn erpressen zu wollen. Er habe Vee zwar vor Jahren getroffen, damals habe sie allerdings behauptet, ein Fan zu sein. Zu einer sexuellen Annäherung zwischen ihm und dem Model sei es zu keinem Zeitpunkt gekommen.

Auch der Guess-Chef sagt, er habe die 23-Jährige nicht belästigt.

(lam)