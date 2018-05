Monica Lewinsky wegen Bill Clinton ausgeladen

Und die bekommt speziell Monica Lewinski zu spüren. Die mittlerweile 44-Jährige wurde von einer Veranstaltung, zu der man sie eingeladen hatte, kurzerhand wieder ausgeladen, weil auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sein Kommen angekündigt hat.

"Bitte ladet mich zu einem Event ein (speziell, wenn es um soziale Veränderungen geht), nur um mich - nachdem ich zugesagt habe - wieder auszuladen, weil Bill Clinton zugesagt hat/eingeladen wurde. Wir haben 2018", ärgerte sich Monica Lewinsky auf Twitter über den Vorfall.



dear world:

please don't invite me to an event (esp one about social change) and --then after i've accepted-- uninvite me because bill clinton then decided to attend/was invited.

it's 2018.

emily post would def not approve.

✌🏼Me