Mr. Big sonnt seinen Bauch in Miami

"Sex and the City" machte ihn berühmt - als Mr. Big sorgte Chris Noth 41 Episoden lang bei Sex-Kolumnistin Carrie (Sarah Jessica Parker) für Herzflattern. Nun scheint ihm seine bekannteste Rolle auch wörtlich auf den Leib geschneidert. In Miami zeigte sich Noth selbstbewusst mit Waschbärbauch.

Warum auch nicht? Der perfekte Beach Body soll sich schließlich nicht am Magerwahn orientieren. Neben dem einen oder anderen Kilo um die Körpermitte hat Noth zudem ja auch schon 63 Jahre auf dem Buckel.

"Gone"

Da ein dritter "Sex and the City"-Film durch die angeblichen Zankereien zweier Hauptdarstellerinnen in weite Ferne gerückt ist, wird Chris Noth den reichen Charmeur Mr. Big wohl nicht mehr verkörpern. Im Fernsehen ist er derzeit als Hauptdarsteller der Krimiserie "Gone" zu sehen.

