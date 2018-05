Mr. Grey schwingt sich von Loch zu Loch

Im englischen Wentworth findet einmal im Jahr das BMW PGA Championship statt. Im Rahmen des Golfturniers wird auch ein Pro-Am-Bewerb abgehalten: Prominente Amateure und Profisportler tun sich zusammen, um in Gruppen gegeneinander anzutreten.

Mit dabei war heuer auch Jamie Dornan. Der in Belfast geborene Schauspieler wurde durch seine Hauptrolle in der Erotik-Thriller-Trilogie "Fifty Shades of Grey" zum Superstar. Nun beweist der 36-Jährige auch in Golf-Shorts jede Menge Sex-Appeal.

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (3. Teil)

In Jamies Team spielten Profi-Golfer Haydn Porteous und die Schauspieler Dougray Scott ("Desperate Housewives") und Matthew Goode ("Watchmen"). Zu den Konkurrenten des Quartetts zählte unter anderem der ehemalige "One Direction"-Sänger Niall Horan.



