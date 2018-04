Mumford & Sons spielen auf Haringtons Hochzeit

Am Set der Hitserie "Game of Thrones" lernten sie sich kennen und setzten das Techtelmechtel ihrer Charaktere Jon und Ygritte auch gleich im richtigen Leben fort; Ende April läuten für Kit Harington und Rose Leslie die Hochzeitsglocken.

Gefeiert wird vor traumhafter Kulisse auf einer Burg im schottischen Aberdeen. Neben dem umwerfenden Ambiente dürfen sich die 200 geladenen Gäste auch auf eine musikalische Darbietung der Extraklasse freuen. Laut "The Sun" fungiert die britische Folk-Rock-Band Mumford & Sons als Hochzeitsband.

Kit Harington und Rose Leslie

Einmalig

"Kit and Rosie sind riesige Fans, daher haben sie die Möglichkeit sofort ergriffen, Mumford & Sons auf ihrer Hochzeit spielen zu lassen", zitiert das Boulevardblatt einen Insider.

"Kit hat die Jungs 2015 in Graham Nortons Show kennengelernt und seither den Kontakt mit ihnen gehalten. Er war begeistert, als die Band zugestimmt hat. Sie können es nicht erwarten. Es ist ein einmal-im-Leben-Gig, zieht man die sehr an 'Game of Thrones' erinnernde Location in Betracht."





