Muskelprotz Klitschko trägt Tochter im Handtuch

In Bridgetown auf der Karibik-Insel Barbados schnürte Wladimir Klitschko (41) ein besonders fragiles Bündel. Der muskelbepackte Ex-Athlet packte seine Tochter in ein Handtuch und transportierte sie in der improvisierten Frottee-Trage über den Strand - mehr dazu in unserer Diashow (siehe oben).

Die kleine Kaya ist drei Jahre alt. Mama Hayden Panettiere (28) war während der Handtuch-Aktion auf Barbados nicht zu sehen.

Hayden Panettiere: Die Verlobte von Wladimir Klitschko

Joshua watscht Klitschko ab

(lfd)