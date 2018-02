2018 NBA Celebrity All-Star Game 17. Februar 2018 17:47; Akt: 17.02.2018 18:23 Print

Bieber gegen Jamie Foxx: Stars dribbeln um die Ehre

Am Freitag schlüpften in L.A. Superstars in rote oder lila Shorts und dribbelten um die Ehre: Beim NBA-All-Star-Wochenende geht's um die Ehre.