Nach Sex-Tape gehen Hater auf Blac Chyna los

Am Montag tauchte ein Sex-Tape auf, das Blac Chyna mit ihrem damaligen Freund Mechie zeigt. In dem 1:23 Minuten langen Video hat das Model mit dem Rapper Oralsex.

Hater greifen Blac Chyna an

Seitdem das Video im Netz die Runde macht ist die 30-Jährige mit Vorwürfen konfrontiert worden. Die Hater lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Die einen bepöbeln Chyna und werfen ihr vor, schlecht im Bett zu sein. Die anderen greifen Chyna an, weil sie glauben, dass sie selbst das Tape veröffentlichte.

Handy gehörte Blac Chyna

Mechie, dessen Gesicht am Video nicht zu sehen ist, outete sich selbst als Beteiligter. Er habe zwar im Juli 2017 das Video gemacht, so der Sänger, jedoch mit Chynas Handy. Er habe das Mobiltelefon auch sofort danach zurückgegeben und selbst nie eine Kopie des Filmchens besessen.

Chyna wiederum sagt, sie habe das Video nie jemandem gezeigt. Das Telefon wurde nicht gestohlen. Es gibt (noch) keine Hinweise darauf, dass das Telefon gehackt wurde. Andere Dateien die sich auf dessen Speicher befinden tauchten bisher nicht auf.

Anzeige beim LAPD steht bevor

Sowohl Blac Chyna als auch Mechie haben ihre Anwälte kontaktiert. Bis Ende der Woche will Chyna beim Los Angeles Police Department eine Anzeige machen.

Rob Kardashian verbreitete Nacktfotos von Chyna

Schon einmal tauchten Nacktfotos von Chyna im Internet auf. Damals teilte ihr Ex-Freund Rob Kardashian die Fotos ohne das Einverständnis des Models. Ein Richter sprach daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen ihn aus. Er durfte sich seiner Ex eine Zeit lang nicht nähern. Nach der Trennung - das Paar hat eine gemeinsame Tochter - warf sie ihm vor, er habe sie geschlagen. Er wiederum warf ihr Drogenkonsum vor.

(lam)