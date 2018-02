Nackte JLaw sorgte bei Kollegen für Unbehagen

In einem Interview mit "Entertainment Weekly" plauderte diee Oscar-Preisträgerin über die Sexszene mit Joel Edgarton. Die war in ihren Augen "eigentlich gar nicht so schlecht".

Red Sparrow

"Jeder am Set gab mir das Gefühl, dass ich mich sehr wohl fühlen konnte. Ab einem gewissen Punkt hat sich dadurch jeder andere unwohl gefühlt", gestand sie. Lawrence war nämlich nicht nur vor der Kamera nackt, sondern verzichtete auch bei Drehpausen auf Kleidungsstücke. "Jeder andere sagte: 'Sie muss sich etwas anziehen'", erinnert sich die 27-Jährige an den Dreh.

Der Film, in dem Lawrence eine russische Spionin spielt, startet am 1. März in den heimischen Kinos.





