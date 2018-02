Nadia aus "America Pie" geht zu Promi Big Brother

"Big Brother" gibt es in den Vereinigten Staaten bereits seit dem Jahr 2000, eine Promi-Version des Reality-TV-Formats wird heuer aber zum ersten Mal ausgestrahlt. Am 7. Februar fällt der Startschuss auf CBS.

Shannon Elizabeth und Jason Biggs in "American Pie 2". (Bild: Verleih) Shannon Elizabeth und Jason Biggs in "American Pie 2". (Bild: Verleih)

Unter anderem werden die frühere Miss Kolumbien Ariadna Gutiérrez, der ehemalige MMA-Kämpfer Chuck Liddell, Sänger James Maslow und Omarosa Manigault, die vor Kurzem gefeuerte Chefin von Donald Trumps Office of Public Liaison im Weißen Haus. Die Dame hat bereits Reality-TV-Erfahrung ("The Apprentice", ebenfalls an der Seite von Trump).

Nadia ist mit dabei

Der größte Star im Container ist allerdings Shannon Elizabeth. Die gebürtige Texaner wurde durch die Rolle der barbusigen Austauschschülerin Nadia in der Teenie-Sex-Komödie "American Pie" (1999) berühmt. In den letzten Jahren war die Schauspielerin nur noch in wenigen, meist kleinen Rollen in Kino- und TV-Produktionen zu sehen.

