Nadines sexy Traumshoot endet beim Doktor

Harte Arbeit unter heißer Sonne: Den Zuschauern und Fotografen gefiel es, als Nadine einen Tag lang am weißen Strand von Miami von einem sexy Strandoutfit ins nächste schlüpfte.

Heiß, heißer, Sonnenbrand

Bikinis mit hohem Beinausschnitt, rückenlose Badeanzüge, durchsichtige Standkleider - Nadine posierte Stunde um Stunde für die heißen Fotos. Heiß waren leider auch die Sonnenstrahlen.

Ohne es zu merken, rötete sich Nadines Haut mehr und mehr. Wie schlimm, bemerkte sie erst gegen Ende des Tages. Bei einem schlimmen Sonnenbrand blieb es aber nicht.

Unwiderstehlich - auch für Quallen

Niemand kann der Österreicherin widerstehen. Das gilt leider auch für Quallen. In der Brandung stach eines der giftigen Viecher zu. Das Victoria's-Secret-Engerl musste vom weißen Sand direkt zu den Göttern in Weiß gebracht werden.

Aller guten Dinge sind drei ...

Einen Tag nach dem schmerzhafen Intermezzo klagte die hübsche Österreicherin auf Twitter, dass sie zu allen Überfluss im Sand auch noch ihre AirPods verloren hatte. Aller guten Dinge sind eben drei.

For everyone who’s wondering how my day has been.. I got stung by a jellyfish.. went to urgent care because of the worst sunburn and last but not least lost my AirPods. Ok bye...