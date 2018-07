Ist Naomi Campbell (48) schwanger?

Schon seit Monaten datet Topmodel Naomi Campbell den 12 Jahre jüngeren Rapper Skepta. Jetzt gab er via Instagram bekannt, dass er zum ersten Mal Vater wird. In seiner Story ist ein Foto von einem Ultraschallbild zu sehen. Fans rätseln nun: Ist Naomi Campbell etwa schwanger? Oder datet der Rapper bereits eine neue Frau? Naomi hat sich zu den Gerüchten noch nicht geäußert.

Model will Mama werden

Aus ihrem Kinderwunsch macht die Laufstegschönheit jedenfalls kein Geheimnis. Gegenüber dem "ES"-Magazin äußerte sie sich schon vor circa einem Jahr dazu: "Ich denke andauernd darüber nach, Kinder zu haben. So wie es in der Wissenschaft zur Zeit aussieht, kann ich es wohl machen, wann ich will."

Naomi Campbell

Gemeinsame Fotos mit Skepta

Erste Liebesgerüchte um Naomi Campbell und Skepta kamen im Oktober 2017 auf, als der Rapper auf Twitter ein gemeinsames Foto mit dem Topmodel postete. Den Beitrag versah er damals mit einem Herz-Emoji.

Doch damit nicht genug: Wenige Monate später ließen sich beiden für das Cover des "GQ"-Magazins ablichten. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Rapper das Gesicht der halbnackten 47-Jährigen in den Händen hält und ihr einen Kuss auf die Wange haucht. Offiziell bestätigt, haben sie ihre Liebe aber nie.

