Neuer Tweet von Ryan Reynolds ist pures Gold

Nicht nur im Namen (und Kostüm) seines Superhelden Deadpool beweist sich Ryan Reynolds als grandioser Spaßmacher. Mit Gattin Blake Lively hat er einen regelrechten Diss-Contest am Laufen, und auch Schauspiel-Kollege Hugh Jackman bekommt regelmäßig sein Fett ab. Nun machte sich Reynolds über den jüngsten Tweet des Australiers her.

I believe in life we need to see and truly be seen by the most important people in our lives. Deb, from day one, we had that. 22 years later ... it only gets deeper. You and the kids are the greatest gift I will ever receive. I love you a gazillion times around the world. pic.twitter.com/VsoDq4HxDw