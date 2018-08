Hier werden Neymar und Pique zu kleinen Buben

In Barcelona wurde gezockt, bis das Konto kracht. Beim EPT National High Roller Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) in Barcelona wollten 1.528 Zocker wissen, wer das bessere Pokerface hat. Spoiler: Neymar und Piquet waren es nicht.

Die beiden verloren alles und flogen am ersten Tag raus. Es war den Fußballgöttern herzlich egal. Der Pars Saint-Germain-Gigant und der FC Barcelona-Bulle wurden am Pokertisch wieder zu kleinen Buben.

Lausbuben statt Pokerprofis

Es wurde gelacht, gespottet, Neymar versteckte sich hinter seinen Händen, zeigte Piquet lustige News am Handy - und der Haufen an Chips vor den beiden schmolz wie Schnee in der Sonne. Die Mitspieler am Pokertisch nahmen den Ballprofis ihr Verhalten nicht übel. Stattdessen strahlten sie selbst vor stolz, weil sie neben den Größen sitzen durften.



Shakira wird nicht schimpfen ...

Die 2.200 Euro Mindesteinsatz waren schnell verspielt. Ob sich die Fußballer wieder einkauften, ist nicht ganz klar. Es darf bezweifelt werden, dass sich die Fußballer ihre Chips selbst finanzierten. Und selbst wenn: So richtig Angst wird Piquet nciht haben, dass ihm seine Shakira die Wadln nach vor richtet, nur weil er 2.200 Euro am Pokertisch versenkte.



... und Neymar zahlt's aus der Portokasse

Neymar, der mit dreistelligen Milionenbeträgen immer wieder für Monster-Transfer-News sorgt, könnte den Einsatz ebenfalls aus der Portokasse zahlen.

Klicken Sie sich durch die 23 Fotos in der Fotoshow oben, schauen Sie sich die Gesichtsausdrücke der beiden Lausbuben beim Pokern an. Wann hatten Sie das letzte Mal so viel Spaß?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)