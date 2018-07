Nicole Scherzinger wird in Saint Tropez nassgespritzt

Die 40-jährige Ex-Pussycat Doll und Grigor Dimitrov (27) sind seit 2015 ein Liebespaar. Auf der Luxusjacht vor der französischen Mittelmeerküste turtelten die beiden allerdings herum, als wären sie gerade frisch verliebt.

Gegenseitig spritzen sich Nicole und ihr sportlicher Freund mit einem Schlauch nach einem Sprung ins Meer das Salzwasser von der Haut. Scherzinger trug dabei einen weißen Badeanzug, der ihre sexy Figur noch zusätzlich betonte.

Urlaub in Kärnten

Vor dem feucht-fröhlichen Wochenende an der Côte d’Azur war Scherzinger an einer österreichischen Traumküste zu Gast. Auf Instagram postete sie in der Nacht auf Montag ein Foto, das sie auf einer Terrasse am Ufer des Wörthersees zeigt. Aufgenommen wurde das Bild allerdings schon vor ein paar Tagen.

(baf)