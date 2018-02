Niederländische Royals trotzen der Eiseskälte

Die niederländischen Royals machen schon seit Jahren Urlaub in Lech am Arlberg (Vorarlberg). Am Montag zeigten sich König-Willem Alexander, seine Frau Königin Maxima und ihre drei Töchter Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) wieder beim alljährlichen Foto-Termin.

Holländische Royals

Obwohl beim Termin die Temperaturen bei minus 21 Grad lagen, strahlte die Familie in die Kamera. Auch Prinzessin Ariane machte einen fitten Eindruck. Die Zehnjährige hatte sich erst am 11. Februar das linke Handgelenk gebrochen.

