Nikki Bella und John Cena geben Trennung bekannt

Auf dem gemeinsamen Twitteraccount, den Nikki Bella mit ihrer Zwillingsschwester Brie betreibt, wurde in der Nacht auf Montag ein Statement veröffentlicht.

Darin gab die 34-Jährige die einvernehmliche Trennung bekannt. "Obwohl das eine schwierige Entscheidung war, haben wir weiterhin viel Liebe und Respekt für einander über. Wir bitten euch, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu berücksichtigen", lautet die Nachricht.



Nikki @BellaTwins planned on getting IN the ring with @JohnCena at #WrestleMania... little did she know, she'd be getting THE ring from him! pic.twitter.com/gXa40AX0Hc