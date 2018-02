Nach Partner-Tattoo: Nino de Angelo ist wieder Single

Nino de Angelo und die "Get the F*ck Out Of My House"-Teilnehmerin Kate Merlan sind erst Anfang des Jahres zusammen gekommen. Kennengelernt haben sie sich über Facebook.

Bereits nach kürzester Zeit sprach der Schlagersänger von Hochzeit, gemeinsame Wohnung und Kindern. Jetzt ist es alles aus.

Angelo äußert sich zur Trennung

Gegenüber der "Bild"-Zeitung verriet er den Trennungsgrund:

"Man ist anfangs immer so euphorisch und sagt da sehr viel, wenn man gefragt wird. Wir hätten am liebsten Zwillinge." Dann hat sich der 54-Jährige aber doch noch alles anders überlegt, denn eigentlich braucht er seine Freiheit, wie er dem Blatt weiter verriet:

"Ich will mein Single-Leben genießen. Ich muss mich ehrlich gesagt um mich selber kümmern." Weiter heißt es: "Nach einiger Zeit fragt man sich dann doch: Ist es das denn wirklich?"



Nicht das erste Liebestattoo

Sogar ein Partner-Tattoo ließen sich die beiden stechen. Das muss er nun wohl oder übel entfernen lassen. Denn die beiden haben sich getrennt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Nino De Angelo ein Liebestattoo pecken ließ.

Damals war er allerdings noch mit seiner Ex-Frau Larissa verheiratet. Das Tattoo an der Hand zeigte das Hochzeitsdatum mit einem Unendlichkeitszeichen, eine Art Liebeserklärung an Larissa.

Aus Liebes-Tattoo wird Totenkopf

Als sich die beiden trennten, ließ er das Tattoo einfach überstechen: Aus dem Unendlichkeitszeichen wurde ein Totenkopf und das Datum ließ er einfach durchstreichen.

Der Sänger hat ein turbulentes Jahr hinter sich, im Juli 2017 baute er nach mehreren Ausrastern und Polizeieinsätzen alkoholisiert einen Autounfall, es folgte die Scheidung von Larissa Schmitt, die im nächsten Monat rechtskräftig wird und dann war da noch das Liebes-Aus mit Jenny.



(red)