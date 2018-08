Noah Cyrus hat jetzt eine Tätowierung im Mund

Noah Cyrus, die kleine Schwester von Popstar Miley Cyrus, und ihr bester Freund Lucas ließen sich ein Partnertattoo mit dem Schriftzug "REH" auf die Innenseite der Unterlippe stechen.

2017 MTV Video Music Awardds: Noah Cyrus (Bild: Reuters) 2017 MTV Video Music Awardds: Noah Cyrus (Bild: Reuters)

Warum "REH"?

Ihre Follower rätseln nun, was es damit auf sich hat. Manche vermuten, dass tatsächlich das Tier damit gemeint ist. "Aber würde sie sich ein deutsches Wort tätowieren lassen?", so ein User. Andere wiederum meinen, "REH" sei ein Insider zwischen Noah und Lucas.

Will sie Miley oder Rapper Lil Xan beeindrucken?

Oder will die 18-Jährige etwa ihrer großen Schwester Miley nacheifern? Die ließ sich ebenfalls vor einigen Jahren das sogenannte "Flunsch"-Tattoo pecken. Eine andere Theorie: Noah will ihren Freund, Rapper Lil Xan (mit dem sie erst seit Kurzem offiziell zusammen ist) damit beeindrucken. Der 21-Jährige ist bekannt für seine Gesichtstattos.

An der Echtheit des Tattoos besteht jedenfalls kein Zweifel. In ihrer Instagram-Story zeigte Noah ihren Besuch beim Tätowierer.

(red)