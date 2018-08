Nobelpuff will Tiger Woods wieder zu Golfstar machen

Momentan klappt es für Tiger Woods nicht so ganz auf den Golfplätzen der Welt. "Sheri's Ranch", ein in der Nähe von Las Vegas befindliches Resort und Spa für erholungsbedürftige Männer, will jetzt ausgemacht haben, warum der Golfprofi seine Gegner nicht mehr in Grund und Boden schlägt.

Es liegt, wie könnte es anders sein, an seinem nicht zur Gänze ausgelebten Sexualtrieb, dessen wildes Ausmaß im Zuge der Trennung von seiner Frau Elin Nordegren publik gemacht wurde. Deswegen bietet man dem 42-Jährigen in "Sheri's Ranch" nun eine 75-prozentigen Rabatt auf alle im Resort angebotenen Dienstleistungen.

Große Auswahl an Damen

"Weil Sheri's für die Diskretion bekannt ist, gibt es für Tiger keinen sichereren Ort, an dem er seinem unstillbaren Verlangen nach Sex mit einer großen Auswahl an Damen nachgeben kann", lässt Dena, die Puffmutter des Amüsierbetriebes, über das Promi-Portal "TMZ" ausrichten.

Ob Tiger Woods das Angebot, für besseres Einlochen günstig einlochen zu können, annimmt, wird sich spätestens anhand der Leistungen bei seinen nächsten Turnieren zeigen.

(baf)