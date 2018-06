Ottfried Fischer zeigt sich bei Münchner Filmfest

Gestützt von Krücken und seiner Freundin Simone Brandlmeier schritt der 64-jährige Publikumsliebling über den roten Teppich des Mathäser Filmpalastes in München.

Dabei wirkte er gut gelaunt und plauderte auch mit den Journalisten. Die wichtigste Frage dabei war jene nach seinem Gesundheitszustand. "Es geht langsam voran, aber es dauert noch ein bisschen", so Fischer gegenüber der Nachrichtenagentur "spot on news". Nach den Interview setzte er sich in seinen elektronischen Rollstuhl und fuhr in den Kinosaal.

Seit Jahren leidet der urige Bayer an der Parkinson-Krankheit. Öffentliche Auftritte wie jener beim Münchner Filmfest sind seither sehr rar.

(baf)