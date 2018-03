Hotel musste wegen Owen Wilson evakuiert werden

Owen Wilson war auf einem Date mit einer mysteriösen Blondine im "Hotel Croydon" in South Beach, Florida. Als die beiden nur schnell eine Zigarette in der Nähe der Toiletten rauchen wollten, klingelte plötzlich der Feueralarm und sorgte für Panik bei den Hotel- und Restaurantgästen.

Ein Anwesender erklärte später der "Page Six"-Kolumne der "New York Post": "Owen setzte den Feueralarm in Gang, weil er eine Zigarette in der Nähe der Toiletten rauchte. Das gesamte Hotel wurde evakuiert."

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen den "Marley & Ich"-Darsteller und sein Date beim Tanzen, als der Alarm plötzlich alle Anwesenden aufschrecken lässt. Das Paar verlässt dann gelassen das Gebäude, wobei Owen seinen Drink auf der Veranda stehen lässt und seine Herzensdame locker weiter raucht. Kurz darauf stürmen weitere Gäste (teilweise noch im Schlafanzug) aus dem Hotel.

(red)