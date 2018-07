Pamela Anderson packt über ihr Sex-Leben aus

Pamela Anderson nimmt sich beim Thema "Sex" kein Blatt vor den Mund. Völlig offen plaudert sie in Interviews über ihre sexuellen Erfahrungen und gibt ihren Fans damit einen tiefen Einblick in ihr Privatleben.

In einem Gespräch mit dem "Dazed Magazine" berichtet der "Baywatch"-Star nun, dass sie keine guten Erfahrungen mit Dreiern oder mit Gruppensex gemacht habe.

Dafür gebe es laut "Pam" auch eine simple Erklärung: "Ich habe noch nie einen Dreier oder Gruppensex auf positive Weise erlebt. All meine Liebhaber waren zu eifersüchtig", so die 51-Jährige in dem Interview.

"Ich bin zu romantisch"

Für die Schauspielerin sei Sex ohnehin auch etwas viel zu intimes, um es einfach nur als Experiment zu sehen. Pamela: "Es klingt manchmal verlockend. Aber ich bin zu romantisch".

Worauf es für Pamela beim Sex wirklich ankommt und welche Rolle Liebe dabei spielt, sehen Sie im Video oben.

