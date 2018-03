"Ehevertrag ist reine Formsache"

Paris Hilton und ihr Schatz Chris Zylka haben sich am Silvesterwochenende verlobt und können es kaum erwarten, vor den Altar zu treten. Obwohl sie im siebten Himmel schweben, wollen die Turteltauben jedoch nicht auf einen Ehevertrag verzichten.

Der Schauspieler verrät: "Jeder Gentleman, der davor steht, eine wohlhabende und angesehene Businessfrau zu heiraten, wäre kein Gentleman, wenn er sofort über einen Ehevertrag reden würde, also... Ja, natürlich werden wir einen haben. Etwas, das eigentlich privat sein hätte sollen, aber das ist okay."

Paris Hilton als Marilyn, Kim und Barbie

Ehevertrag sei "reine Formsache"

Die 37-Jährige fügt hinzu, dass der Vertrag jedoch reine Formsache sei und sie nicht glaubt, ihn je zu benötigen. "Wir brauchen keinen, weil wir für immer zusammen sein werden", ist sich Paris im Gespräch mit "TMZ.com" sicher.

Immer wieder schwärmt das verliebte Paar in Interviews voneinander. "Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt in meinem Leben und ich habe das Gefühl, zu glühen und ich fühle mich wie eine Frau, wie eine Erwachsene. Ich habe das Gefühl, mein Leben beginnt erst jetzt", zeigte sich die Blondine im Gespräch mit "Entertainment Tonight" überwältigt.

"Intellektuellste Frau, die ich je getroffen habe"

Der 32-Jährige konnte diese Komplimente nur zurückgeben: "Ich glaube, sie ist die intellektuellste Frau, die ich je getroffen habe. In jeder Lebenslage nehme ich mir ihren Rat zu Herzen. Ich glaube die bessere Frage ist wohl, was ich nicht an ihr mag und da gibt es nichts."

Die Hochzeit findet übrigens am 11. November statt, wie ein Insider gegenüber dem US-Magazin "Life & Style" verriet.

(red)