Patscherte Paris verliert 2-Mio-Ring beim Tanzen

Paris Hilton und ihr Verlobter Chris Zylka haben von Donnerstag auf Freitag die Nacht durchgetanzt. Beim Abtanzen im VIP-Bereich eines Clubs in Miami traf die Hotelerbin plötzlich fast der Schlag. Während sie mit den Armen in der Luft wedelte, flog ihr ihr neuestes Spielzeug, der Bling-Bling-Verlobungsklunker um 2 Millionen Dollar, vom Finger.

Da sich 20 Karat nicht einfach in Luft auflösen können, verdonnerte Paris das Security-Personal sich auf die Knie zu werfen und im vollgestopften Lokal nach ihrem Ring zu suchen.

Der Club fasst bis zu 7.000 Menschen und ist laut "Page Six" über 4.500 Quadratmeter groß. Eine enorme Fläche, die trotz tanzender Menschenmengen hektisch abgesucht wurde.

Security rutschte mit Taschenlampen auf dem Boden

Als Retter in der Not organisierte Chris Zylka die Securitys, die sich mit Taschenlampen bewaffneten. Auch andere Partygäste machten sich mit auf die Jagd nach dem Ring. Paris stand hysterisch und in Tränen aufgelöst schluchzend daneben.

Der Diamant wurde schließlich gefunden. Wer das Adlerauge war, ist nicht bekannt, aber er muss einen besonders scharfen Blick haben. Denn der Ring war im Champagnerkübel auf einem der Nebentische gelandet.

Finder mit scharfem Blick

Einen weißen Diamantring in einem dunklen Club in einem Haufen halb geschmolzener Eiswürfel zu finden - Hut ab. Man kann nur hoffen, dass die patscherte Paris den Finder belohnt hat.

(lam)