Paris, wo sind deine 50 Peckerl?

Seit Paris Jackson 18 ist, ist sie bei ihrem Tätowierer die beste Kundschaft. Über 50 Peckerl hat sie überall auf ihrem Körper verteilt. Angefangen von einem Schriftzug am Fuß, über eine Kakteenlandschaft am Knöchel, die sieben Shakras vom Bauch übers Brustbein bis über die Brüste bis zu fast komplett vollgepeckten Armen und sogar die Finger bleiben nicht verschont - Paris liebt ink und zeigt sie in der Öffentlichkeit gerne her.

"Heutzutage kann ich auf meine Unterarme schauen und Kunst anschauen, die für etwas steht. Ich sehe keine dunkle Vergangenheit. Meine Narben und der Selbsthass der Vergangenheit wurde mit Zeichen der Liebe überdeckt, mit Kreativität, Einfallsreichtum ... und Tiefsinnigkeit."





Partnertattoos mit Macaulay Culkin und Bruder Prince

Paris' Tattoos sind auch Zeichen der Freundschaft. Taufpate Macaulay Culkin und sie ließen sich die gleichen Löffel stechen, mit ihrem Bruder Prince ein Ying/Yang-Symbol und einen Millenium Falken, der für ihren kleinen Bruder Blanket steht.

Fotoshoot statt Haut-Bilderbuch

Umso überraschender ist, dass Paris am Dienstag in Los Angeles ohne ein einziges Peckerl gesichtet wurde. Laut mehreren Medien handelt es sich bei ihrer "Nacktheit" aber nicht um einen Dauerzustand. Die US-Medien sind sich nicht sicher wofür die Peckerl verschwanden, dass es sich um einen Fotoshoot handelt, allerdings schon.

Paris wird dafür sich gut bezahlt. Der eigentliche Star ist aber der Make-up-Artist, der es schaffte, ihr Bilderbuch verschwinden zu lassen.





