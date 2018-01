Paris Jackson wurde von Anhaltern augeraubt

"Gestern Nacht hab ich ein paar Anhalter mitgenommen", beginnt die Geschichte, die die 19-Jährige auf Instagram erzählt. Ein Mädchen soll schon ziemlich fertig gewesen sein. "Ich erinnere mich daran, dass ich ein paar meiner eigenen Socken rausgeholt und sie ihr angezogen habe und dann bei einem Fast-Food-Restaurant anhielt, um ihnen ein Abendessen zu besorgen", schildert Jackson weiter.

Doch statt Dank für ihre Großzügigkeit zu ernten, wurde die Tochter vom "King of Pop" bestohlen. "Diese Schlampe hat verdammt nochmal meine Kreditkarte gestohlen", schimpft sie in den Insta-Videos. "Ich habe euch verdammt nochmal quer durch L.A. gefahren und mein Bestes gegeben, die beste Uber-Fahrerin aller Zeiten zu sein, obwohl ich nicht mal für Uber arbeite, und ihr stehlt mein Zeug? Was zur Hölle…".

#parisjackson Ein von @ prince.paris.bigi geteilter Beitrag am Jan 12, 2018 um 11:54 PST

Ob sie die Polizei eingeschaltet hat, um die diebischen Anhalter zu schnappen, ist nicht bekannt.

(baf)