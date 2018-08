Paul Walker (†): Die letzten Worte an seine Mutter

Diese Worte wird Paul Walkers (✝40) Mama vermutlich niemals vergessen!

Im November 2013 verunglückte der Schauspieler bei einem verheerenden Autocrash. Mit 160 km/h raste der Porsche des Fast & Furious-Stars gegen eine Straßenlaterne und ging sofort in Flammen auf.

Knapp fünf Jahre nach seinem Tod erinnern sich seine Freunde und Familie nun in der Doku I am Paul Walker an gemeinsame Momente mit dem Hollywood-Hottie.

Die letzten Worte von Paul an seine Mama

Seiner Mutter Cheryl geht die letzte gemeinsame Unterhaltung bis heute nicht aus dem Kopf: "Wir haben so ein gutes Gespräch geführt, dass er völlig vergessen hat, dass er zu einer Veranstaltung eingeladen war"

Dann bekam er eine Nachricht und sagte: 'Oh mein Gott, ich müsste eigentlich ganz woanders sein!'" Es waren die letzten Worte, die Paul zu seiner Mutter sagte.

