Diese 16-Jährige ist die neue Gisele Bündchen

Das brasilianische Wasser muss wohl etwas besonderes beinhalten: Anders lässt sich die Vielzahl der Schönheiten aus dem südamerikanischen Land wohl nur schwer erklären.

Die Ähnlichkeit von Supermodel Gisele Bündchen (34) und Paula Lacroix (16) kann man sich wohl auch nur so erklären. Die Brasilianerin hat innerhalb kürzester Zeit über 250.000 Fans auf Instagram gesammelt.

Zuerst Schule, dann modeln

Ihren ersten Model-Vertrag bekam sie vor zwei Jahren. Genau wie eine andere Brasilianerin, die anschließend die Welt im Sturm eroberte. Richtig: Auch Giselle Bündchen stieg mit 14 Jahren ins Model-Geschäft ein.

Die Vergleiche mit der 34-Jährigen stören Paula nicht, wie sie gegenüber "Yahoo" verrät: "Es ist eine Ehre, sie ist schließlich unglaublich! Ich glaube, dass der Vergleich mir bisher nur geholfen hat."

Bevor sie aber so richtig durchstartet, will die 16-Jährige zuerst ihre Schule fertig machen. Modeln will sie vorerst nur nebenbei. Die Fans auf Instagram können aber schon jetzt regelmäßig über die atemberaubenden Fotos von Paula staunen.

