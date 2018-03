Peinliche Unterhosen-Panne blamiert Bieber

Es gibt einen Grund, warum man seine Unterwäsche farblich auf die Lage darüber abstimmen sollte. Nur hat sich noch niemand die Mühe gemacht, diesen auch Justin Bieber zu erklären.

Der machte sich in seinem hellblauen Lamborghini auf den Weg in die Messe. Die fesche Schlabber-Jogginghose trug er dabei auf Halbmast und ließ drei Viertel seines Hintern Frischluft schnappen.

Schweißausbruch im Lamborghini hatte böse Folgen

Blöd nur, dass er offenbar trotz teurer Ledersitze beim Fahren im Luxus-Schlitten ins Schwitzen geriet. Seine Calvin-Klein-Short brachten den Popstar daraufhin in eine peinliche Situation.

Weißer Stoff + Feuchtigkeit = Transparenz

Weißer Stoff wird nämlich durchsichtig, wenn er feucht wird. Zusätzlich sieht es so aus, als hätte die schwarze Jogginghose des Bieberchens abgefärbt. Das Resultat war ein halb durchsichtiger Fleck zwischen den Pobacken und ein dunklerer Fleck darüber. Sieht man allerdings dunkle Flecken in Po-Nähe auf Unterwäsche, ist der erste Gedanke nicht, dass die Hose abgefärbt haben könnte.

Wäre Justin mit seinem SUV in die Messe gefahren, hätte er sich zumindest nicht so weit hinunter bücken müssen. Sein sündteurer Lamborghini hingegen zeigt alles her - vor allem, wenn man den Hosenbund beinahe unter dem Hintern trägt.

Mit Fashion-Sünde in die Messe

Hat man gesündigt, ist man in der Messe richtig. Ob Fashion-Sünden da allerdings auch zählen, wäre eine theologische Frage, die es sich zu klären lohnt.

