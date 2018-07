Penelope Cruz ist die neue Chanel-Botschafterin

Bei der Haute Couture-Schau im Rahmen der Pariser Fashion Week war niemand französischer als die Spanierin Penelope Cruz. Sie hatten ihren ersten Arbeitstag als Markenbotschafterin. Die "Neue" löste Margot Robbie und deren Vorgängerin Kristen Stewart (beide 28) ab.

In einer Neuinterpretation des klassischen Chanel-Kostüms - als Kleid - und einem weißen Barett war Cruz der Hingucker in der Front Row. Zwischen Vanessa Paradis und Pharell Williams stahl sie den Models die Show.

Cruz, Depp, Paradis: Drei Frauen, eine Marke

Auf dem Red Carpet tauschte Penelope mit Chanel-Model Lily-Rose Depp (19) und deren Mutter Vanessa Paradis (45) Erfahrungen und Komplimente aus (siehe Fotoshow oben). Alle drei standen bereits für Chanel vor der Kamera.

"Es ist so eine ikonische Marke und Karl ist ein Genie. Ich bewundere was er macht seit ich ein kleines Mädchen war. Es ist eine Freude mit ihm zu arbeiten", schwärmte Cruz in der "WWD"

Karl Lagerfeld fotografierte Penelope Cruz für die Cruise-Kampagne persönlich:



(lam)