Pferd wirft Halbnackte in Club ab: Aus für Lokal

1977 setzte sich Bianca Jagger an ihrem 32. Geburtstag im legendärer Studio 54 in New York auf den Rücken eines weißen Pferdes. Das Bild wurde legendär. Bis heute hält sich das Gerücht, dass Bianca auf dem Pferd in den Club ritt. Sie selbst dementiert das und gibt an, dass sie das als Pferdebesitzerin und Tierfreundin keinesfalls empfehlen oder vertreten könnte.

Halbnacktes Model ritt in den Club

Das dürfte sich nicht bis nach Miami Beach herumgespsochen haben. Die Zuständigen in der Mokai Lounge setzten am Donnerstag ein Model in Unterwäsche auf ein weißes Pferd ohne Sattel und schickten die Frau in den vollgestopften Club.

Pferd knickt weg, Model rutscht runter

Es kam wie es kommen musste. Das Pferd verlor auf dem glatten Boden den Halt und rutschte mit den Hufen weg. Es versuchte hektisch, wieder hoch zu kommen. Dabei verlor das Model den Halt und rutsche über die Kruppe (das Hinterteil) des Pferdes. Die Halbnackte landete unsanft auf dem Boden. Die Clubesucher versuchten panisch dem Pferd auszuweichen.

Medien ließen Pferd durchgehen

Wie ein Video (siehe oben) beweist, stimmen Medienberichte von einem durchgehenden Pferd keineswegs. Im Gegenteil: Dafür, dass Pferde eigentlich Fluchttiere sind, hat sich der Schimmel vorbildlich benommen. Was man von demjenigen, der auf die Schnapsidee mit dem Pferd im Club gekommen ist keineswegs sagen kann. Dass niemand verletzt wurde, ist nur dem Pferd zu verdanken, das die Ruhe behielt.

Virales Video sorgte für massive Tierschützer-Proteste

Das Video oben wurde nach dem Vorfall viral. Tierschützer begannen die Social Media Accounts der Mokai Lounge zuzupflastern, bei der zuständigen Behörde liefen die Telefonleitungen heiß.

Club geschlossen

Miami Beach City Manager Jimmy Morales verkündete am Freitag, dass dem Club die Lizenz entzogen wurde, wie die "New York Times" berichtet.

Legendäres Bild: Bianca Jagger 1977 an ihrem Geburtstag im Studio 54



Common misconception: Bianca Jagger has stated that the white horse she ‘Rode into Studio54 on’ was actually already in the club, she just got on it and had her picture taken. pic.twitter.com/dl0Qh8lxhm — Joseph Larkowsky (@josayhef) 25. Februar 2018

(lam)