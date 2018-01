Photoshop-Panne: Reese Witherspoon hat drei Beine

Oops, "Vanity-Fair" ist ein peinlicher Fehler unterlaufen: Reese Witherspoon hat auf dem Covers des Magazins ein drittes Bein und Oprah Winfrey gleich drei Hände. Auf Twitter wird gerade heftig darüber diskutiert.

Die Stars reagierten bereits auf Twitter. Sie nehmen die Panne mit Humor. "Nun, ich schätze, jetzt weiß jeder ... ich habe drei Beine. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem so akzeptieren", schreibt Reese Witherspoon. Oprah reagierte mit "Ich akzeptiere dein drittes Bein, denn ich weiß, dass auch du meine dritte Hand akzeptierst."

I don’t consider Reese as sitting on Oprah but I do wonder about Reese’s 3 legs??? pic.twitter.com/MSgx2ODkXH

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY