So feiern Pietro Lobardi und Familie Ostern

Pietro Lombardi (25) muss sich in diesem Jahr nicht alleine auf die Eiersuche begeben. Obwohl der DSDS-Sieger von 2011 und seine Noch-Ehefrau Sarah Lombardi (25) kein Liebespaar mehr sind, verbringen die Musiker die wichtigsten Feiertage mit ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (2) als Familie.

Umfrage Wünschen Sie sich ein Liebescomeback bei Sarah und Pietro? Ja, das wäre schön, vor allem für den süßen kleinen Sohn!

Naja, jeder soll tun was er für richtig hält...

Nein, die beiden würden nur wieder streiten!

Mir ist das ehrlich gesagt so etwas von egal!

Darum ist es für den 25-Jährigen auch selbstverständlich, dass er in wenigen Tagen mit seiner Ex und seinem Kind an Ostern zusammen sein wird: "Wir werden natürlich wieder als Familie zusammen feiern, also mit Sarah natürlich", erzählt der Cappy-Liebhaber.

Sauer wegen Musical

Die gute Stimmung kann er gut brauchen. Vor einigen Tagen hatte sich Pietro darüber aufgeregt, dass sein Sohn in "Die beste Show der Welt" vom Komiker-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf veräppelt wurde.

Im "Pietro Lombardi"-Musical wurde die Geburt von Sohn Alessio persifliert. Unschön: Der Kleine kam mit einem Herzfehler zur Welt und musste gleich danach operiert werden.

Pietro Lombardi

(red)