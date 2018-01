Pietro Lombardi hat das Leben als Single satt

Bisher hat sich noch keine neue Beziehung ergeben, doch jetzt wo Pietro ein wenig krank ist, wünscht er sich jemanden herbei, der sich um ihn kümmert. "Ich hätte so gerne eine Freundin, aber keine will mich", zitiert "Bunte" den Sänger, "Ich bin ganz alleine".

Freundin muss Sarah akzeptieren

Schon vor ein paar Wochen hatte Pietro laut werden lassen, dass er langsam eine neue Beziehung beginnen könnte. "Ja, ich wünsche mir eine Freundin. Bisher hat es aber noch nicht wieder geklappt. Mir ist wichtig, dass meine neue Freundin akzeptiert, dass ich ein Kind habe und dass es an erster Stelle steht", sagte er damals der "Bild am Sonntag", "Und auch mit der Mama werde ich immer Kontakt haben. Bei Geburtstagen sind wir zusammen, an Weihnachten sind wir zusammen. Das muss meine neue Freundin akzeptieren".

Wenn man berühmt ist, sei Dating auch keine leichte Sache, so Pietro. "Ich bin bisher nicht mal mit einer Frau essen gegangen. Es fragen mich immer mal welche, ob wir nicht essen gehen wollen. Aber ich sage immer nein. Denn irgendwer macht dann ein Foto, und am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Alle warten doch darauf, und deswegen vermeide ich es komplett. Das ist traurig, aber so ist es leider", erklärt er.

