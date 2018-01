Pietro Lombardi singt sein erstes Duett mit Alessio

Seit sich die Trennung von Pietro (25) und Sarah Lombardi (25) in den Klatschspalten und Sozialen Medien eingenistet hat, wissen wir: Hauptsache, Alessio geht es gut! Der gemeinsame Sohn der ehemaligen DSDS-Teilnehmer ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt - und macht sich nun daran, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten.

Pietro postete einen kurzen Clip auf Facebook, in dem er Alessio die Zeile "Hör mir zu" vorsingt und diese dann mit ihm intoniert. "Mein erstes Duett mit Alessio", kommentierte Pietro das Video stolz und wies auf die "Emotionen vom Papa in der Stimme" hin.

Musikalisch darf sich der 25-Jährige derzeit aber auch außerhalb der eigenen vier Wände freuen. "Señorita", Pietros Kollaboration mit Kay One hat sich über 200.000 Mal verkauft und geht auf YouTube weiterhin durch die Decke (derzeit über 69.930.000 Aufrufe, Stand: 9. Jänner).

Völlig rund läuft es für Pietro aber trotzdem nicht. Am 6. Jänner musste er zur Enttäuschung seiner Fans ein Konzert absagen. "Es tut mir wirklich von Herzen leid für alle, die heute in Magdeburg sind. Ich bin heute Morgen ohne Stimme und leicht erkältet aufgewacht und kann nicht singen heute", entschuldigte sich der Sänger via Instagram-Story.

Sarah und Pietro Lombardi

(lfd)