Pietro Lombardi wünscht sich eine Freundin

Ein Liebes-Comeback mit Ex Sarah Lombardi scheint trotz der gemeinsamen Weihnachtsfeier mit Söhnchen Allessio derzeit ausgeschlossen zu sein.

Bereit für eine neue Liebe?

Doch bereits im Herbst des vorigen Jahres gab der Sänger bekannt, endlich wieder bereit für eine neue Liebe zu sein. Und auch jetzt erwähnte Pietro im Interview mit "Bild" ganz nebenbei: "Ja, ich wünsche mir eine Freundin."



"Es wird noch ein bisschen dauern..."

Der 25-Jährige agesteht, dass es mit der Liebe nicht so recht klappen will. Waas ist der Grund dafür? Pietro vermutet, dass sein Kopf es nicht zulässt, dass sich mehr entwickelt. "Ich wünsche mir wirklich eine Beziehung, aber ich glaube, dass wird noch ein bisschen dauern." Na was jetzt? Doch noch nicht bereit für eine neue Freundin?



Eine Frau, die mit der Showbranche nichts zu tun hat

Wie er selbst von sich sagt, ist Pietro äußerst vorsichtig: "Sarah hat mich kennengelernt, als mich noch keiner kannte. Heute muss ich mich auch noch fragen, ob eine Frau den Menschen Pietro will, oder mehr am Ruhm interessiert ist. Am liebsten wäre mir eine, die mit der Showbranche überhaupt nichts zu tun hat."

Also dann, Mädels! Wer will Pietro helfen, nicht länger allein zu sein?

(HH)