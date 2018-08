Pink sagt Konzert ab: Sängerin liegt im Spital

Pink hat schon wieder ein Konzert in Australien verschoben. Erst wenige Stunden vor dem Termin sollen die Veranstalter den Besuchern via Twitter mitgeteilt haben, dass die Sängerin nicht auftreten kann.

Laut dem Tweet ging es der 38-Jährigen gesundheitlich so schlecht, dass sie sogar in ein Spital eingeliefert werden musste. Mittlerweile geht es ihr aber wieder gut.

Magenvirus diagnostiziert

"Sie wurde behandelt und entlassen. Sie wurde heute wieder ins Krankenhaus eingeliefert, ein Magenvirus wurde diagnostiziert. Pink wird über Nacht im Krankenhaus bleiben, um ihre Behandlung und Genesung fortzusetzen.", heißt es in dem Tweet.

Bei den Besuchern sorgte die Konzert-Absage für Aufregung. Dass ihr Gig so kurzfristig abgesagt wurde, finden viele nicht in Ordnung. "Es ist lächerlich, ein Konzert in dem Moment abzusagen, in dem die Türen geöffnet werden sollten. Sicherlich wusstet ihr, dass es ihr nicht gut ging", so etwa ein Fan.

Bereits in der vergangenen Woche sagte Pink aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert in Australien ab.

