Fans machen sich Sorgen um Pinks einjährigen Sohn

Erst vor wenigen Wochen wurde Pink wegen einer Magen-Darm-Erkrankung ins Spital eingeliefert. Die Sängerin musste daraufhin mehrere Konzerte absagen. Mittlerweile hat sie sich davon erholt, sie steht auch wieder auf der Bühne. Dafür sind jetzt ihre Kinder krank, wie ihr Ehemann Corey Hart auf Instagram berichtet.

"Wollt ihr wissen, wie glamourös eine Tour sein kann?", schrieb er unter ein Foto, das seinen Sohn Jameson Moon mit bläschenartigen Wunden im Gesicht zeigt. Das Kind leidet an der ansteckenden Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Auch Pinks Tochter geht es gesundheitlich nicht gut: Die Achtjährige hat 38,9 Grad Fieber. "Und Pink muss immer noch kämpfen und Konzerte geben", heißt es weiter in dem Posting.

Pinks Ehemann erntet Kritik

Doch das Foto ist das Einzige, worüber sich die Fans aufregen. Denn Pinks Ehemann erzählt auf Instagram, dass er vor Kurzem mit dem kranken Jameson im Restaurant war: "Ich hatte Jameson gestern mit beim Frühstück und diese gemeine Frau am Nebentisch starrte ihn die ganze Zeit mit fiesen Blicken an. Ich sagte ihr, es seien Bettwanzen".

Dass der 43-Jährige das kranke Kind mit in ein Lokal nimmt, finden viele bedenklich. "Die Hand-, Fuß- und Mundkrankheit ist hochansteckend und es ist nicht in Ordnung, andere wissentlich einer Infektion auszusetzen. Die Dame war sehr wahrscheinlich um ihre eigene Gesundheit besorgt und das ist ihr gutes Recht", so etwa ein User.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)