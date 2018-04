"People" kürt Pink zur schönsten Frau der Welt

Jedes Jahr kürt das US-Magazin "People" in ihrer Special-Ausgabe "The Beautiful Issue" die schönste Frau der Welt. Diesmal trifft es die US-Sängerin und zweifache Mutter Pink, wie auf dem Cover zu sehen ist.

"Ihre Ehrlichkeit, ihr Humor, Selbstbewusstsein und unglaubliche Strahlkraft machen sie zu einer der beliebtesten und faszinierenden Künstlerinnen des Planeten", so das Magazin.

Pink reagierte bereits auf ihren neuen Titel auf Twitter und bedankte sich: "Ich fühle mich so geehrt auf dem Cover von 'The Beautiful Issues' mit meinen Kindern zu sein. Danke @people!"

SO honored to be on the cover of #TheBeautifulIssue with my kiddos 😍 😍😍. Thanks @people! pic.twitter.com/3P7oKhahlU