Playboy zeigt erstmals Transsexuelle am Cover

Wie jedes Jahr vor dem Start der beliebten RTL-Reality-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zeigt sich auch heuer eine der Teilnehmerinnen in der deutschen Ausgabe des Playboy im Adamskostüm.

Das Cover der Februarausgabe ziert diesmal das 21-jährige Transgender-Model Giuliana Farfalla. Eine Premiere beim deutschen Playboy.

"Sie mag die erste Transsexuelle überhaupt auf dem Titel des deutschen Playboy sein. In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau. Und zugleich ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist", freut sich Playboy-Chefredakteur Florian Boitin über das Engagement der jungen Frau.

Falls das im Jahre 2018 noch ein Tabu berühren sollte, dann spreche das wohl mehr für die Aufgeschlossenheit des Playboy als für die Aufgeklärtheit unserer Gesellschaft, ist sich Boitin sicher.

Erst vergangenen November gab es mit Ines Rau, einem französischen Model, das erste transsexuelle Playmate in der US-Ausgabe des Magazins zu sehen. Sie wurde von Cooper Hefner, dem Sohn von Playboy-Gründer Hugh Hefner persönlich ausgesucht.

Mut machen

Farfalla, die als Pascal Radermacher zur Welt kam, fühlte sich bereits im frühen Kindesalter im falschen Körper. Als sie 16 Jahre alt war, wurde sie durch eine Geschlechtsanpassung auch äußerlich zur Frau. Sie will durch die Teilnahme an den TV-Formaten anderen Transgendern und Transexuellen Mut machen. In erster Linie will sie aber als Frau erfolgreich sein.



