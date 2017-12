So kann man natürlich auch tanken gehen

Das Foto von Ana Braga an der Tankstelle wurde zwar schon im August in den USA aufgenommen, taucht aber jetzt immer wieder in den Medien bei diversen Rückblicken auf.

Kein Wunder! Denn die 35-Jährige erlangte durch dieses Bild im Minikleid und ohne Höschen quasi über Nacht überregionale Bekanntheit. Ana dürfte dem einen oder anderen Playboy-Leser zwar durchaus ein Begriff gewesen sein, wirklich "berühmt" wurde sie aber erst durch diese Fotos.

"Zum Schreien komisch"

"Die Aufnahmen von mir an der Tanke waren zum Schreien komisch. Eigentlich beschreibt dieses Kleid absolut nicht meinen Style", erklärte sie gegenüber der "Bild". Selbst ihre Mutter fand die Aufnahmen und fragte gleich einmal bei "Töchterchen" nach, was das eigentlich sollte.

Playmate Ana Braga - transparenter Spaziergang

Doch auch wenn ihre Mama nicht so erfreut über das Bildnia war, für Ana hat sich das Foto mehr als gelohnt. Denn seitdem kann sich die hübsche Brasilianerin nicht mehr über zu wenig Arbeit beklagen. Die Anzahl der Anfragen diverser Magazine für Fotos schossen unmittelbar nach dem Foto in die Höhe.

Nur wenige Monate später, genau zu Halloween, war der Tank ihres Fahrzeugs dann erneut leer und sie besuchte wieder ihre Lieblings-Zapfsäule. Diesmal hatte sie aber etwas mehr an und zeigte sich im sexy Polizei-Outfit.

Gekonnte Selbstdarstellerin

Die 35-Jährige weiß sich dabei stets gekonnt in Szene zu setzen. Ihre Fans versorgt sie auf ihren Profilen auf Instagram, Twitter und Co. stets mit neuen Fotos und Videos. Ihre Anhänger wünschen sich für 2018 aber vor allem eines: Einen leeren Tank bei Anas Auto.

(wil)