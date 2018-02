Plein macht Fashion Week zur spacigen Schnee-Show

"Hör auf, dich anpassen zu wollen, wenn du dazu geboren wurdest, herauszustechen. Ich hab es auf die Plein-Weise gemacht", lobte sich der 39-jährige Designer aus München auf Instagram selber. Seine Show bei der New Yorker Fashion Week sorgte auf jeden Fall für einiges Aufsehen.

Supermodel Irina Shayk war neben all dem spektakulären Schnickschnack der menschliche Star auf dem Lausteg. Die 32-jährige Jungmama präsentierte sich in einem hautengen Designer-Skianzug, den sie den Zusehern gemeinsam mit einem riesigen Roboter zeigte. Neben Ledereinsätzen glänzte das modische Teil auch dank zahlreicher Kristalle, die an der Vorderseite den Schriftzug "I Love You Philipp Plein" formten.

Weitere Models präsentierten die teilweise sehr futuristisch anmutende Winterkollektion für die kommende Saison.

