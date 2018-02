Polizei stoppt bewaffneten Stalker von Lana Del Rey

Am 2. Februar trat Lana Del Rey im Amway Center in Orlando, Florida auf. Vor dem Veranstaltungsort nahmen Exekutivbeamte verschiedenen Medienberichten zufolge den 43-jährigen Michael Hunt in Gewahrsam. Er hatte zuvor auf Facebook angedeutet, die Sängerin entführen zu wollen und war bei seiner Festnahme mit einem Messer bewaffnet.

Statt "seine Königin" zu treffen, muss sich der Mann demnächst vor Gericht verantworten. Hunt saß angeblich bereits wegen Einbruchdiebstahl, bewaffneten Autodiebstahl und kleineren Drogendelikten im Gefängnis.

Die Polizei von Orlanda bestätigte die Festnahme via Twitter. Ein anonymer Hinweis brachte sie auf die Spur des Stalkers.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.



Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO